Otto-stormen tvinger presenninger af kæmpe-stillads, der lige var sat op

»Der er altid en risiko for, at vinden får uheldigt fat i sådan en presenning, så helt efter bogen har vi været oppe og fjerne dem igen. De ringede faktisk lige for et øjeblik fra brandvæsnet, og spurgte, om vi havde styr på sagerne, og det har vi naturligvis,« siger Thomas Poulsen, der er én af tre indehavere af Aros Stilladser, som har sat stilladset op.

»Så snart vinden har lagt sig, kan vi sætte presenningerne tilbage på plads og komme videre med arbejdet.«

Aros Stilladser har ikke haft uheld med væltede stilladser, men det er set før rundt omkring, at storme har fået hele stilladser til at kollapse. Det skete blandt andet i februar 2011, da et cirka 1.000 kvadratmeter stort stillads på P. Knudsens Vej rev sig løs.