Hun forsøgte at slå sin far ihjel: 53-årig skal 6,5 år i fængsel efter vodka-påvirket overfald

Foruden dommen for drabsforsøg blev den 53-årige dømt for vold, fordi hun ved en tidligere lejlighed havde kastet en glasskål i hovedet på sin far, og for forsøg på brandstiftelse som følge af en hændelse den 17. november 2021, hvor hun af uvisse årsager stak ild til noget garn i en lejlighed. Ilden blev slukket, inden det for alvor blev farligt.