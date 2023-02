»Det var faktisk en af mine fedeste oplevelser, for jeg nåede ikke halvvejs igennem mit stof, fordi de havde så mange spørgsmål,« siger han.

Forskning er vigtigere end nogensinde før

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund er glad for, at ministeriet igen i år kan give danskerne mulighed for at få stillet nysgerrigheden inden for de mange forskellige forskningsemner.

»Der hersker mange holdninger til, hvordan verden hænger sammen, og derfor er forskning og viden vigtigere end nogensinde før. Danskerne kan med Bestil en Forsker få meget mere viden om det samfund, vi lever i, nu og i fremtiden, siger hun i en pressemeddelelse.«

Tilbuddet giver alle, der kan samle et publikum på mindst 20 personer mulighed for gratis at bestille en forsker til at holde et foredrag. Det kan være på arbejdspladsen, i skolen, i fodboldklubben eller på et bibliotek.