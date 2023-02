»Det mest ambitiøse, omfattende og dyreste anlægsprojekt nogensinde på Djursland.«

Sådan omtales et nyt milliardprojekt, der efter alt at dømme er på vej mellem Djurs Sommerland og Lübker Golf & Spa Resort i Nimtofte på Djursland, og det er godt nyt for randrusianere, der gerne vil have én på opleveren.