Nu går den ikke længere: Restaurant får bøder og sur smiley - undskylder sig med travlhed og sygdom

Resultatet fremgår af Fødevarestyrelsens offentligt tilgængelige database med smileys, og restaurantejer Morten Skov Leutenberger bekræfter historien over for TV2 Østjylland. Rapporten kan ses her.

Han siger, at de mørke skjolder på loftet, som Fødevarestyrelsens kontrollant kritiserer, har været der i 10 år. Derfor undrer det ham, at de nu er et problem, og han undrer sig også over, at han ikke har fået længere tid til at udbedre fejlene.

Fødevarestyrelsen besøgte ham den 8. december 2022 og igen den 26. januar, og der er ifølge Fødevarestyrelsen ikke sket noget i den mellemliggende periode.