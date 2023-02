FC Midtjylland, AGF, Brøndby, OB og AaB. Fem etablerede superligaklubber, som måske kan se frem til at slås om at undgå nedrykning. Efter godt tre måneders pause genoptager de danske superligaspillere på fredag sæsonen, der er fem runder, inden rækken deles op i to. Og det bliver hektisk.