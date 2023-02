24 dådyr fra Randers Dyrehave blev bedøvet med pile og flyttet til Sjælland

Der var for mange dådyr i Randers Dyrehave, og derfor er nogle af dem nu blevet flyttet til Sjælland, hvor de er blevet sluppet fri ved Lystrup Gods.

Der er tale om 24 dådyr, som godsejer Joachim Moltke glæder sig over at have fået til sig.

Når dyrene er blevet for mange, handler det om mulighederne for at sikre, at bestanden er bæredygtig. Normalt regulerer man bestanden ved at aflive en del af dyrene og sælge vildtkødet, men den her gang er 24 liv altså blevet skånet, fordi den sjællandske godsejer var villig til at tage imod dyrene.