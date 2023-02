Arrangører blæst bagover: Hypet kæreste-trend indtager Randers

Det lyder simpelt, og det er det også, men interessen er enorm.

»Der kommer en del, som enten har hørt om det eller prøvet det i Aarhus, hvor det har været ret in i en del år efterhånden,« fortæller Asta Fredslund Poppe, der udover at stå i spidsen for den nye workshop også arbejder med salg og marketing på Underværket.

Hun fortæller, at arrangementer, ligesom i Aarhus og Aalborg, er særligt populært blandt kærestepar, men at også børnefamilier og vennegrupper allerede har taget det til sig.

»Sidst kom der en kvinde her med sine tre børn, og hun syntes det var så fedt, at det er åbnet i Randers, for hun var aldrig kørt hele vejen til Aarhus med alle tre børn for først at lave det og dernæst for at hente det,« smiler Asta Fredslund Poppe.