Anlægget bygges sammen med de eksisterende bygninger mod syd. Udover padel-anlægget bliver der samtidig skabt bedre muligheder for opbevaring af Træningshusets redskaber.

Sponsorater

Padel kommer til at indgå i Purhus Idrætsforening som endnu et aktivitetstilbud og vil dermed styrke idrætsforeningen, der satser på at have plads til alle, med aktiviteter for alle, uanset alder.

Der er et samlet budget for hele projektet på 3,3 mio. kr. I det sidste halve år har Træningshuset og Purhus Idrætsforening arbejdet hårdt på at skaffe midler blandt andet via fonde og forskellige offentlige støttemuligheder.

Sammen med planer om en stor grad af frivilligt arbejde og en del egenfinansiering, har man på nuværende tidspunkt allerede sikret sig ca. halvdelen af det nødvendige beløb.