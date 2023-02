Stålkonstruktioner undrer: Hvad skal de bruges til?

Har du også undret dig over, hvad de store stålkonstruktioner, der i et par dage har stået på Østervold, skal bruges til?

Der har været forskellige bud. Et af buddene, som, man kunne fristes til at tro, var det rigtige, er, at det måske er en del af Kulturhusets nye tagkonstruktion. Kulturhuset er nemlig i gang med en større renovering, og taget er en af de ting, der skal renoveres.