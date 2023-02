Første skridt

Som du kan se, er der meget markante ændringer på vej. Nogle ligger årtier ude i fremtiden, mens andre er i gang lige nu.

Det gælder bl.a. den nye havnevej, udflytning af industrivirksomhederne til et nyt havneareal længere fra centrum og flytningen af lyskrydset i Havnegade, hvoraf sidstnævnte i disse dage kan vinges af. Her er formålet at skabe en bedre forbindelse mellem bymidten, busterminalen og de nye områder, der i de kommende år vil skyde op ved havnen.