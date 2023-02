Han henviste flere gange til den i medierne meget omtalte sag fra Nykøbing Falster, hvor sygeplejersken Christina Hansen blev dømt for tre drabsforsøg.

Jesper Rubow fremhævede bl.a. i sin procedure, at en mentalundersøgelse konkluderer, at kvinden mangler selvindsigt og har tendens til grænseløsadfærd.

For ham at se er beviserne for, at hun har givet beboerne den omtalte medicin krystalklare, da hun altid var på arbejde forud for beboernes pludselige indlæggelser, og at hun »usædvanligt« ofte befandt sig i plejecenterets medicinrum, selvom hun ikke havde en »faglig anledning.«

Ligeledes at to ud af tre præparater - Diazepam og Mirtazapin - blev fundet under ransagninger i kvindens hjem, argumenterede han bl.a.

Omvendt lød det fra Henrik Garlik, at den tiltaltes mange besøg i medicinrummet også kan skyldes, at hun grundet en skade oftere end mange andre brugte en særlig lift, der kunne bruges til beboerne, og som befandt sig i rummet, ligesom han påpegede, at den tiltaltes tilstedeværelse i rummet ikke betyder, at hun også har taget medicin, mens hun var derinde. Hun vidste desuden, at nøglen blev logget.