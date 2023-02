Byggeprojekt i Randers er det største i firmaets historie: 306 lejligheder skal stå klar i 2025

»Vi er naturligvis både stolte og ydmyge over, at det ved en stor, fælles indsats er lykkedes os at lande det her projekt, som kommer til at generere høj aktivitet i virksomheden de næste par år,« siger Allan Nielsen.

Skjødes kontrakt med Lærernes Pension er betinget af, at der opnås byggetilladelse fra Randers Kommune.

Hvis processen med byggetilladelsen forløber efter planen, går byggeriet i gang til august. I så fald står lejlighederne klar til indflytning senest i august 2025, skriver Licitationen.