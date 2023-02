Overgaard Gods råder over 2.377 hektar jord nær Randers og er ejet af Brask Thomsen Stiftung, et selskab der er registreret i Liechtenstein.



Koncernen bag godset råder ud over kronjuvellen Overgaard Gods A/S også over selskaberne, Dan Mark Skov A/S og Overgaard Avlsgaard A/S, der blandt andet omfatter griseproduktion.



I en pressemeddelelse fra koncernen lyder det, at man lander et positivt resultat på 6 mio. kr., når man ser samlet på de tre selskaber.

Og det er »tilfredsstillende,« lyder det videre.