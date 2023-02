Lokal tankstation klar med to nye superhurtige elbil-ladere

Der er godt nyt på vej til bilister, der kører på batteri i Randers-området og særligt omkring Purhus.

Uno-X melder nemlig ud, at de i dag har opstillet to lynladere ved deres tankstation på Vestergade 70.

Begge ladestationer har plads til to biler ad gangen, så der skulle være rig mulighed for at snik-snakke med andre elbil-ejere om ting som rækkevidde og batteriets eventuelle påvirkning af frost. Hvis man da ikke læner sig tilbage i sædet, mens bilen lader op.