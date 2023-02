Den billigste fjernvarme kommer fra Hvide Sande med 4.273 kr. for et årligt forbrug, mens Morsø Varme har det dyreste med helt op til 45.291 kr. for at opvarme et standardhus på 130 kvm.

De store udsving i priserne skyldes først og fremmest, at fjernvarmeværker er pålagt en såkaldt hvile i sig selv-økonomi. Det betyder, at varmeværkerne hverken må give over- eller underskud.

Der er 384 fjernvarmeværker med i Forsyningstilsynets prisundersøgelse. Ifølge Dansk Fjernvarme er 1,85 mio. husstande koblet på fjernvarme. Den gennemsnitlige fjernvarmeregning lå i august 2022 på 13.547 kr. for et standardhus. Det er 6 pct. mere end på samme tid året før.