Superliga-spillere forlod hotellet under jordskælv i Tyrkiet: »Pludselig følte jeg mig svimmel - nærmest halvfuld«

»Jeg sov selv fra det i nat, men en del af de andre hernede mærkede rystelserne. Jeg har prøvet noget lidt tilsvarende før, da jeg befandt mig i Egypten under et jordskælv, der forårsagede en flodbølge. Det er ret ubehageligt. Men altså - lige nu kører vi videre som planlagt.«

Randers-spillerne er lige nu på vej med bus til en træningskamp mod et hold fra Kosovo klokken 13.30, som lige nu ser ud til at blive gennemført, men der er en risiko for, at kampen bliver aflyst. I hvert fald har Tyrkiets sportsminister, Mehmet Muharrem Kasapoglu, skrevet på Twitter, at al organiseret sport er suspenderet midlertidigt.

Mere end 1.300 er bekræftet omkomne i forbindelse med jordskælvene.