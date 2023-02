Randers-firma får totalentreprisen på byggeri efter konkurs hos konkurrent

Erhverv og Bolig Byg var i konkurrence med ni andre firmaer, der bød ind på opgaven. Fem blev det, der hedder prækvalificeret til at afgive et tilbud, og i sidste ende faldt valget altså på den randrusianske firma.

»Vi er meget glade for at have indgået kontrakt med Erhverv og Bolig Byg. Det indledende samarbejde frem til kontraktindgåelsen har på mange måder overbevist os om, at det er en seriøs totalentreprenør, vi har fundet, og at de vil projektet, byen og os,« lyder det fra Kristina Rytter, der er byggechef hos AL2bolig.