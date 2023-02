06/02/2023 KL. 15:00

Efter nogle hårde år er der igen overskud i Risskov Rejser

Der er godt nyt fra firmaet Risskov Rejser, som kan melde om økonomisk fremgang. Det er lykkedes at vende et underskud i forrige regnskabsår til et plus i det seneste regnskab.