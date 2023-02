Den anden bil trillede om på siden og kørte ind i en lade, hvor dele af muren væltede. Da politiet ankom til stedet, stod bilen stadig på siden. Føreren af bilen, en 18-årig mand, var fastklemt, bevidstløs og i livsfare. Én anden person var med i bilen, og han havde fået lettere skader og knubs.

En bilinspektør sendte en drone i luften for at undersøge ulykken, og han konstaterede, at der var glat på stedet.

Begge fører blev kørt til undersøgelse på hospitalerne i Randers og Aarhus.