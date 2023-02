Randers skriver historie: Men det samlede beløb slår ikke sidste års indsamling

»Det er et fuldstændig fantastisk resultat,« siger borgmester, Torben Hansen (S).

Intern konkurrence med Esbjerg

Ud over at glæde sig over det fantastiske resultat, glæder borgmesteren sig over, at Randers slog resultatet fra Esbjerg sidste år.

»Der er jo lidt konkurrencemenneske i os alle, så det var dejligt, at vi slog dem - og ganske eftertrykkeligt,« siger Torben Hansen og fortæller, at Esbjerg sidste år indsamlede cirka 1,6 mio. kr.

»Det er endnu et eksempel på, at vi kan noget helt særligt i Randers, når vi løfter i flok,« siger Torben Hansen, og fremhæver, at indsamlingen, foruden at give penge til verdens sårbare børn, har givet noget til byen.