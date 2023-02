Fint besøg: Dronningen kommer til Randers til sommer

Men Randers Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at Dronningen vil afholde reception i det 80 meter lange kongeskib om aftenen under sit besøg.

»Det glæder vi os enormt meget til. Det bliver en fantastisk dag. Et sommertogtsbesøg består både af en modtagelse og mulighed for at vise vores Dronning nogle af vores mange spændende steder, særlige projekter og vores udvikling. Det bliver en festlig dag, hvor mange får mulighed for at være med i oplevelser undervejs,« siger borgmester Torben Hansen i en pressemeddelelse.