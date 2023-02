Der arbejdes på et ministerbesøg, og det skal være for folket - ikke så meget for politikerne

»Derfor har det været øverst på agendaen i årevis. Vi ved nok alle sammen selv fra vores eget liv, hvor afgørende den slags er,« siger Lars Søgaard.

Han håber, at et eventuelt ministerbeøg kan skrues sådan sammen, at det er mere for borgerne end for politikerne.

»Vi holder hvert andet møde væk fra rådhuset og ude i lokalsamfundene, og på den måde møder vi en masse mennesker i foreningslivet, der døjer med forskellige problemer i hverdagen, som vi også vil benytte et eventuelt møde med ministeren til at sætte fokus på. Det kan være noget omkring planlovgivning, der spænder ben for projekter, eller andre regler, der er værd at snakke om,« siger Lars Søgaard.

Helt formelt er det borgmester Torben Hansen (S), der sammen med formand Lars Søgaard kommer til at sende invitationen afsted til ministeren.