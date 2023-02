Anklager er klar i mælet i sjælden plejehjemssag: Ingen andre end drabstiltalt sosu kunne vide det

Ingen andre kunne vide det

Ifølge anklageren er det utvivlsomt, at den tiltalte har givet beboerne den forgiftende medicin, og det er sagens kerne.

Han påpegede, at hun er den eneste, der altid var på vagt forud for alle indlæggelser, og at hun »uden faglig anledning« har befundet sig i medicinrummet et usædvanligt højt antal gange op til sin anholdelse den 14. marts.

Ligeledes at to ud af tre præparater - Diazepam og Mirtazapin - blev fundet under ransagninger i kvindens hjem, hvor hun uopfordret begyndte at fortælle politiet, at hun havde nøgle til plejecentrets medicinrum, men at hun ofte lånte den ud, og at det var vigtigt, at politiet noterede netop det.

Ligeledes argumenterede han, at den tiltalte har søgt på det tredje præparat – Baclofen – på nettet fra sin egen computer derhjemme, og at hun selv har forklaret, at det skete i kølvandet på de første indlæggelser.

Jesper Rubow, der i dag var iført et mørkeblåt jakkesæt og med tilbagestrøget hår, slog her ud med armene:

»Ingen andre i hele verden end gerningsmanden kunne vide, at Baclofen var interessant og anvendt ved de første fire indlæggelser,« lød det fra anklageren, som mener, at hun har stjålet det fra et af stedets beboere og givet det til ofrene.

Anklageren påpegede, at han mener, at der er blevet handlet med et direkte fortsæt, og at den tiltalte ønskede at dræbe, eller at hun som minimum må have vidst, at døden var en risiko.

»I Falster-sagen var der flere grunde til, at der var usikkerhed om døden. Det er der ikke her,« lød det blandt andet.

Han slog samtidig fast, at han ikke kender motivet, men at det måske »bare skal findes i hendes personlighed, hendes utilfredshed med stedet, hendes følelse af manglende anerkendelse eller opmærksomhed.«

Hele vejen igennem sad den tiltalte og kiggede i den modsatte retning.