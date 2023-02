Det påvirker trafikken: Nu tages det næste skridt hen mod at sikre byområde mod de store regnskyl

Cykler og gående kan passere kloakarbejdet i hele perioden.

I arbejdet med at tilpasse det nordlige Vorup til fremtidens vejr med flere og kraftigere skybrud, er det vigtigt at sørge for, at kloakledningerne kan klare deres del af de store vandmasser.

»Med det her arbejde sikrer vi, at spildevand og regnvand løber i hver sin ledning frem for i den samme, som det sker i dag. Så kan regnvandet ledes direkte ud i Storkeengen, før det løber ud i Gudenåen, mens det kun er spildevand, der pumpes videre til behandling på renseanlægget,« forklarer Susanne Jensen.

Sammen med arbejdet på Bøsbrovej bores en ledning langs Århusvej op til toppen af Højtoftegade, så husene dér også kan kloaksepareres.