Drabstiltalt sosu-hjælper lider af en personlighedsforstyrrelse

En 60-årig sosu-hjælper, der er tiltalt for at have forgiftet flere beboere på plejehjemmet Tirsdalen i Randers, lider af en personlighedsforstyrrelse.

Det fremgår af en mentalundersøgelse af den tiltalte, som onsdag dokumenteres i Retten i Randers, skriver Ritzau.

Lægerne har vurderet, at der sandsynligvis er tale om en såkaldt histrionisk personlighedsforstyrrelse, som er kendetegnet ved, at personen er dominerende, tilbøjelig til at fremhæve sine egne kvaliteter og mangler omtanke for andre.