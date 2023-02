Onsdag har banken nemlig lanceret en betalingsapp, hvor brugere kan få hjælp til at dele og afregne udgifter med hinanden.

Appen hedder ShareIp og til at begynde med kommer det ikke til at koste noget at bruge den. Den 30. april bliver der dog indført et gebyr, hvor brugere, der ikke er kunder i Lunar, betaler 2 kr. pr. afregning.

»Der er ingen tvivl om, at mange danskere har ledt efter et alternativ, efter at en anden populær betalingsapp offentliggjorde, at den lukkede, siger produktansvarlig hos Lunar Rasmus Lindegaard,« ifølge Ritzau.