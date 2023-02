Sløret er løftet for hemmelig aflytning af drabstiltalt SOSU: »Er de hjernedøde eller hvad?«

Et helvede

Anklageren påpegede, at kvinden flere gange har beskrevet, at hendes liv forud for anholdelsen var godt og harmonisk. Det står dog i kontrast til en af aflytningerne, mener han.

Her fortæller kvinden, at de seneste to år har været »et helvede i mit hoved.« Ifølge kvinden skyldtes det, at hendes mand har været syg, og at hun selv har stået for hjemmet udenfor Randers. Hun fastholdt dog, at hun var glad, og at hendes familie har det godt sammen.

I et klip fortæller kvinden også, at en af beboerne, som er forsøgt slået ihjel, har fået to piller af præparatet Mirtazapin. Anklageren ville dog vide, hvordan den tiltalte havde kendskab hertil, da ingen burde vide netop det.

Den tiltalte kvinde afviste kategorisk, at hun har givet den pågældende beboer medicin.

»Jeg har ikke givet nogen ældre mennesker andet medicin end det, assistenterne har doseret,« lød det med gråd i stemmen.

Hendes forsvarsadvokat Henrik Garlik fremhævede, at mange beboere får Mirtazapin på plejecenteret, og kvinden tilføjede i den forbindelse, at der var tale om et gæt, da hun nævnte de to piller og ikke et decideret kendskab.

I et klip spørger hun sin mand:

»Er de hjernedøde eller hvad?«

Hvorefter hun blandt andet påpegede, at en sådan medicinmængde ikke ville være farlig.

Anklageren spurgte flere gange undervejs til kvindens eget medicinforbrug, og det gjorde hende tydeligt frustreret. Hun berettede, at en læge i fængslet har foreslået hende at tage depressionspiller, men at hun har afvist.

Mens rækken af klip blev afspillet, sad kvindens ægtefælle blandt tilhørerne og kiggede frem for sig.