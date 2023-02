Medindsat forsvarer drabstiltalt SOSU: »Hun vil ikke kunne gøre det«

»Hun er altid den, der spørger, om man vil have et kram, hvis det hele er træls. Hvis hun kan gøre dagen bedre for nogen, gør hun det,« lød det.

»Jeg tror ikke, hun har gjort det. Det tror jeg ikke på, at hun ville kunne som menneske,« fastslog hun.

Modsat har anklagemyndigheden dog fremlagt en lang række af beviser, som skal bevise kvindens skyld i sagen.

Blandt andet er der under ransagninger i kvindens hjem fundet tilsvarende medicin, som det politiet mener, at kvinden har brugt til at forgifte de pågældende beboere.

Anklager Jesper Rubow har også undervejs i sagen fremhævet, at den tiltalte kvinde er den eneste, der har været på vagt på Plejecenter Tirsdalen dagen før de mange mistænkelige indlæggelser, der menes at have kostet én beboer livet og bragt flere andre i livsfare.