Officielt: Randers henter svensk midtstopper

»Vi har i et stykke tid vidst, at Simon Graves kunne blive solgt, så det har vi naturligvis forberedt os på. I Carl Johansson får vi en solid og rutineret forsvarsspiller, som kan byde sig til med det samme og tage kampen op med de andre forsvarsspillere i truppen. Han har været på blokken i længere tid, så det er en spiller, hvis situation vi har fulgt løbende, og nu kom muligheden for at få ham til Randers, og det er vi virkelig glade for,« siger sportsdirektør Søren Pedersen til Randers FC’s hjemmeside.

Carl Johansson er en rutineret herre, der har spillet 134 kampe i den bedste svenske række - og som nu altså skal tørne ud i lyseblåt minimum frem til sommer.