26-årig får et års fængsel for overgreb på mindreårig familiemedlem: Lavede samlejebevægelser mellem hendes lår og baller

Dømt efter ny lovgivning

I retten nægtede han at have begået overgrebet, men retten fandt pigens forklaring så detaljeret, konsistent og troværdig, at det endte med en dom.

»Jeg er naturligvis tilfreds med, at retten – ligesom anklagemyndigheden – vurderede, at forurettede afgav en troværdig forklaring, der sammen med sagens øvrige beviser medførte, at tiltalte blev dømt for overgrebet,« siger specialanklager Jesper Rubow i en pressemeddelelse fra politiet.

Den 26-årige blev i øvrigt dømt efter en ny lov, der blev indført sidste år. Med den betegnes det altid som voldtægt, hvis en voksen over 22 år har samleje eller andet seksuelt samkvem med et barn under 15 år. Uanset omstændighederne.