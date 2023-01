»Beretningerne er hjerteskærende«: Kriser tvinger randrusianere til at droppe mad, medicin og varmt tøj

Helt konkret mener hun, at Randes Kommune skal sørge for, at borgerne får et større kendskab til mulighederne for at søge tilskud til deres regninger. Det skal ske gennem en målrettet kommunikationsindsats gemmen kommunens hjemmeside blandt andet.

Derudover skal kommunen »sikre, at flere kan få adgang til at få hjælp til deres energiregninger.« Blandt andet ved at forhøje rådighedsbeløbet herfor. Det skal resultere i, at flere borgere lever op til kommunens kriterier for at få en håndsrækning.

Og så opfordrer politikeren til, at der bliver givet en økonomisk indsprøjtning på 300.000 kroner til de organisationer og foreninger, der har foodbanks, som deler mad ud rundt om i kommunen.

På byrådsmødet mødte forslaget opbakning fra en række partier. Herunder Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten.