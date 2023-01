Stærkt kritiseret direktør fik sparket: Nu bliver han ansat igen - i samme type job

Han blev fyret og hjemsendt med øjeblikkelig virkning efter talrige afsløringer om frygtkultur, dårlig ledelse og tilbageholdelse af oplysninger inden politiske beslutninger - og en konsulentrapport, der bekræftede det hele.

Med sig fik Michael Maaløe en fratrædelsesgodtgørelse på 1,6 mio. kr. svarende til et års løn plus et års pensionsbidrag. Men der nåede altså kun at gå ni måneder, inden han fik landet et nyt job.