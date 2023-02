Hun fyrede den drabstiltalte SOSU, og herefter rullede de »modbydelige sms'er ind«

Hun har været tydeligt berørt sagen igennem, og det var også tilfældet, da hun undervejs berettede om sine tidligere ansættelsesforhold. Her kom det frem, at hun tidligere har arbejdet i køkkenet på Overlundgaarden i Viborg.

En aften hjalp hun - på opfordring fra en kollega - med at lægge beboere i seng. Her bad en beboer den tiltalte om at give ham en sprøjte med medicin. Den tiltalte kvinde har tidligere forklaret i retten, at hun ikke vidste, hvad den indeholdt, men at hun afviste opfordringen.

Stedets ledelse valgte dog at bortvise hende, da hun angiveligt erkendte, at hun havde givet beboeren sprøjten, der indeholdt væksthormon, selvom hun var overbevist om, at der var insulin i den.

Hun måtte dog ikke give nogle af delene, og dagen efter blev kvinden bortvist fra stedet.