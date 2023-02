Hun er 30 år og adm. direktør: »Allerede ved startlønnen er det skævt. Og derfra bliver det kun værre«

Hun er 30 år, nybagt mor og - nå ja - administrerende direktør.

Gine Maltha Kampmann har gjort kometkarriere, og vil nu bane vejen for, at endnu flere kvinder kan gøre det samme. For det er altså ikke ret mange af dem, deroppe på toppen.

Onsdag skal hun som direktør for den nye diversitets- og ligestillingstænketank Equalis stå foran hundredvis af mennesker i København - herunder ministre, forskere og toppen af dansk erhverv - og præsentere den nyeste viden om, hvordan det står til med ligestillingen på det danske arbejdsmarked.