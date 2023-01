Randers har solgt profil til Italien

»Det er et stort skifte for mig, og jeg glæder mig vildt meget til at prøve mig selv af i et andet land og i en stor liga som Serie B. Palermo har fulgt mig i et stykke tid, og jeg har fået et rigtigt godt indtryk af klubben. Det er lidt surrealistisk at skulle tage fra Randers og så til et stort fodboldland som Italien. Det er en chance, jeg ikke vil lade passere, og jeg føler, at timingen er helt perfekt i forhold til at tage det næste skridt i karrieren,« siger Simon Graves i en pressemeddelelse.

Sportsdirektør Søren Pedersen kalder det en »fantastisk« historie at bringe en spiller fra talentafdeling op på førsteholdet for siden at sælge ham til udlandet.