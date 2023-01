Alle fire mistænkte i Nimtofte-drabssag skal blive bag tremmer

Dermed har politiet nu fire uger til at efterforske videre i sagen, før de fire igen skal have forlænget deres varetægtsfængsling eller alternativt sættes på fri fod.

Døde ved kvælning

Drabet på Frank Jørgensen fandt sted den 14. juli 2022. En uge senere blev hans lig fundet i skovområdet Blichers Plantage i Gassum nord for Randers.

Det tyder på, at han er blevet kvalt.

Frank Jørgensen blev angiveligt forsøgt slået ihjel flere gange forud for den 14. juli. Blandt andet under et møde i et værksted på Djursland, hvor han nåede at køre fra stedet.