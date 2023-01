RGF gør klar til at padle og vinterbade

»Der kommer jo i forvejen en del, der går ture her omkring i løbet af sommeren. Den store trafik på grund af det her, tror vi ikke på. Og ja, der kommer af og til kursister og skal lære at stå på et paddleboard, men de vil jo gå direkte igennem vores område og sende deres boards ud mellem sejlrenden og kysten. Det kommer jo ikke til at genere os sejlere nævneværdigt,« mener han.





Prøveperiode på to år

Samtidig har Dronningborg Bådelaug stemt for at pontonen med saunaen og adgangen for vinterbaderne kan bruges i to år. Så der skal stemmes om det igen, efter prøveperioden.

»Vi havde ikke forventet, at der skulle være modstand imod det. Det er kommet bag på os. Vi er ikke sat i verden for at gøre nogen ondt. Vi ville gerne skabe noget unikt i området og ønsker at være gode sammen med medlemmerne fra Dronningborg Bådelaug,« siger Torben “Totte” Kjeldsen fra RGF, der i samarbejde med blandt andet Randers Havn, Randers Arkitekten og et tømrerfirma har fået projektet op at stå.

Der er aftalt en fast mødefrekvens med bestyrelsen i Dronningborg Bådelaug og RGF har blandt andet lovet, at hvis medlemmerne bruger bådelaugets toiletter for meget, så vil man være med til at betale for tømningen af toilettanken, da bådelaugets klubhus toilet ikke er kloakeret.

Desuden bliver vandaktiviteterne samlet på pontonbroen, der kan flyttes et andet sted hen efter de to års prøveperiode.