Sebastian fra Randers takkede nej til vild løn: Tilbudt 171.000 kr. om måneden af udenlandsk klub

Det skabte masser af opmærksomhed omkring den store knægt fra Havndal, som pludselig fik henvendelser fra klubber i blandt andet Japan, Korea og Indonesien.

Der kom også et konkret tilbud på en kontrakt fra en thailandsk klub, der ville betale ham 25.000 dollars om måneden for at spille for den. Det svarer til cirka 171.000 gode, danske kroner. Og det var altså om måneden. og dermed mere end to millioner om året.

Men - Sebastian takkede nej, fortæller han til bold.dk.

»Selvfølgelig blev jeg fristet af det, men når jeg har fået tilbuddet én gang, er jeg næsten sikker på, at det vil komme igen på længere sigt. Jeg er kun 20 år, og jeg har stadig flere år tilbage med landsholdet. Jeg talte med forskellige agentbureauer om de tilbud, jeg havde fået, og de sagde, at så længe, jeg har mit asiatiske pas og spiller landskampe, vil interessen for mig være stor, så jeg kan få de samme tilbud,« siger Sebastian Beraque Rasmussen til bold.dk.