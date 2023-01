Nu er vejarbejdet snart overstået i Havnegade: Så meget har det kostet

Vejarbejdet ved Havnegade begyndte i august 2022 og er blandt andet gået ud på at flytte lyskrydset ved Busterminalen cirka 70 meter mod nordøst. Flere gange undervejs har det været nødvendigt at indsnævre kørebanen i den ene eller begge retninger i længere perioder.

Men nu er vejarbejdet på den trafikkerede strækning snart afsluttet, og forventningen er, at den sidste del af arbejdet kun vil genere trafikken i begrænset omfang.

Pris: 11,6 millioner kroner

Ud over selve flytningen af lyskrydset ved Busterminalen har vejarbejdet i og omkring Havnegade omfattet, at der på strækningen fra Regnskoven langs Tørvebryggen og frem til det nye kryds er etableret en ny dobbeltrettet cykelsti. Alt sammen med det formål at skabe en mere sikker forbindelse over Havnegade for lette trafikanter og for at klargøre området til Flodbyen.