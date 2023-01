34-årig kvinde idømt fængsel for samleje og oralsex med 14-årig: Anklager undrer sig over, at straffen ikke er hårdere

Anklagemyndigheden vil nu overveje, om man ønsker at anke dommen.

Samme aften, hvor kvinden i dag er blevet kendt skyldig i at have begået ovenstående forhold, havde hun ifølge tiltalen også udsat en anden 14-årig og en 15-årig dreng for blufærdighedskrænkelse i form af uønskede berøringer. De to forhold blev hun ved Retten i Randers frifundet for.

Den 34-årige kvinde nægter sig skyldig og ankede dommen på de 10 måneders fængsel til frifindelse. Hun blev løsladt efter domsafsigelsen.