Indbrudstyve anholdt på fersk gerning, og politiet mistænker dem for at have meget mere på cv'et

Østjyllands Politi anholdt natten til i dag fem mænd, der sigtes for i løbet af aftenen og natten at have begået adskillige indbrud i biler primært i Hinnerup og Randers. De fem mænd, der er i alderen 18 til 19 år, fremstilles her kl. 15 i grundlovsforhør i Retten i Randers.

Det fremgår af politiets døgnrapport.