Hun nægter sig skyldig, men sidder anklaget for at have slået én af plejecenterets beboere ihjel og for at have forsøgt at slå tre andre ihjel af syv omgange med medicin, som ikke var ordineret til beboerne af en læge.

Efter indlæggelserne politianmeldte en overlæge fra Regionshospitalet Randers sagen til Østjyllands Politi, og Styrelsen for Patientsikkerhed indledte en tilsynssag. På plejecenteret kom håndteringen af medicin herefter under et skærpet fokus.

Som JP Randers tidligere har beskrevet blev der på Plejecenter Tirsdalen i gangsat en kontrol og samtlige beboeres medicin blev talt. Ligeledes blev der indkaldt ekstra personale ind, så de ansatte kunne gå to og to sammen, når de håndterede medicin.