Og der er netop plads til mange flere under den paraply, lyder det fra Brian Rosenberg.



Ifølge ham er de nemlig langt fra i mål endnu.

»Vi vil fortsat indarbejde nye forretningsområder, så længe det sker i samspil med den offentlige sektor. Derfor er det vores ambition at vokse yderligere i de kommende år.«



Hvordan nye forretningsben potentielt kommer til at tage sig ud vil tiden vise, men Brian Rosenberg er ikke i tvivl om, at man med fusioneringen kigger ind i en fordobling af omsætningen inden for en årrække.

»I dag omsætter vi for 1,6 mia. kr., og et godt bud er, at vi inden for en-to-tre år omsætter nærmere tre mia. kr.,« siger direktøren.



Hvad det kommer til at have af betydning for værdien af virksomheden er ikke noget, man på nuværende tidspunkt er optagede af hos Carelink, lyder det fra Brian Rosenberg.