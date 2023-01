Nyt tilbud fra skolebænken: Prøv en dag som sygeplejerske eller skatteekspert

Hvis man er nysgerrig på, hvad det vil sige at være studerende på en videregående uddannelse, er muligheden der nu.

Det er VIA University College med afdelinger i bl.a. Randers, Horsens, Viborg og Aarhus, der inviterer inden for på sine 42 uddannelser, og selv om tilbuddet i princippet er åbent for alle, er det målrettet unge på vej ind i studielivet.