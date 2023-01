Vorup FB og fodboldlinje i samarbejde

»Jeg er der for at hjælpe til og træder ind i det, der allerede er planlagt fra de to træneres side. Jeg er der ikke for at sætte dagsordenen, men jeg vil gerne hjælpe til med, at endnu flere oplever, hvad vi kan tilbyde i Vorup FB, og at flere dyrker idræt i en forening,« lyder det fra sportschefen i Vorup FB, der både har trænet elite- og bredde-spillere, har en B-trænerlicens og tidligere har været ansat på Ikast Idrætsefterskole.

Det handler om at omfavne børnene, både socialt og læringsmæssigt, lyder grundtanken.

»Vi vil gerne vise, hvad Vorup FB står for, og Søndermarkskolen er den skole, hvor vores medlemmer primært kommer fra. Vi har planer om at invitere eleverne fra 0. til 6. klasse til Åben Idræt i Vorup FB og vise dem, hvilke idrætsgrene vi også har i klubben, og lave fitness med en bold. Mit mål er ikke at skaffe flere fodboldspillere, men jeg ville ønske, at flere dyrkede en eller anden form for idræt,« pointerer Jonas Mogensen.