Store forandringer på vej i Slotscentret

»Vi har lagt en plan for flere år siden og den følger vi. Vi tænker meget langsigtet. Vi har prøvet en lavkonjunktur før. Ved at sætte Slotscentret i stand, så gør vi flere lejemål klar og attraktive til lejere, såsom læger, behandlere og fysioterapeuter. Vi er i gang med at dreje fokus over til et sundhedshus i Slotscentret,« forklarer Tor Dam Sinding.

Facaden mod Slotsgade har fået et løft for mere end års tid siden og det er begyndt at tiltrække lejere i den del af bygningen, ud mod gågaden.

Godt med liv