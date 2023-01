Politiet mistænker tilfælde af menneskehandel i Randers

Ifølge politiet skal Center Mod Menneskehandel samtidig vurdere, om kvinderne er ofre for menneskehandel.

Menneskehandel kaldes også for »trafficking« eller »moderne slaveri«, skriver Institut for Menneskerettigheder.

Det drejer sig ofte om mennesker, der bliver seksuelt udnyttet, men begrebet dækker også over andre situationer, hvor folk eksempelvis bliver tvunget til at begå kriminalitet eller forskellige former for tvangsarbejde.