I en af rapporternes konklusioner lyder det bl.a., at renoveringsarbejdet »i dén grad ikke er udført håndværksmæssigt korrekt og heller ikke udført i overensstemmelse med gældende krav og regler omkring bæreevne og statiske krav til en ombygning af dette omfang.«

At fejlene er der, er der altså ingen tvivl om. Spørgsmålet er bare, hvem der skal udbedre dem, hvad det må koste og hvornår det bliver. Indtil videre venter familien stadig på at kunne få sagen berammet ved byretten.

Hvor er sikkerheden?

Familien Holst Thomsen er vred over byggesjusket. Men endnu mere vred over, at man som boligejer står fuldstændig ubeskyttet i sager som deres. Derfor har de intet ønske om at hænge de håndværkere, de kører sag mod, ud offentligt. For dem handler det om at sætte fokus på det principielle spørgsmål: Hvor er sikkerheden for boligejerne?

Et spørgsmål, de langt fra er de eneste, der rejser.

For nylig kunne JP Randers fortælle om Karina Pedersen, der er fanget i byggesjusk på 6. år. Ligesom familien Holst Thomsen sidder hun fanget i et hus, hun ikke må udbedre skaderne på, fordi hendes sag fortsat ruller i retssystemet, ligesom hun heller ikke kan sælge huset, fordi hun pga. skaderne vil miste alt for højt et beløb ift. den gæld, der er i huset.