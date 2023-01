»Det giver mening at få en dygtig, ung spiller ind på holdet allerede nu, så vi kan bygge på ham. Jo tidligere vi kan få ham ind, jo større sandsynlighed er der, for at det bliver en god case,« siger Søren Pedersen.

Han fremhæver, at truppen har manglet en venstrebenet back til træning. I efteråret har det primært været Adam Andersson og Björn Kopplin, som har spillet venstreback i kamp.

»De er begge to højrebenede, så vi har manglet en spiller, der passer naturligt i venstresiden. Vi skal se, hvor dygtig han er, og hvor hurtigt han tager seniorfodbold til sig. Han har gjort det godt på U19-holdet i FC København, så er han god nok, kommer han til at spille for os allerede i foråret,« siger den sportslige direktør.